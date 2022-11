V nesreči helikopterja v Italiji umrli štirje Slovenci

V nesreči helikopterja na jugu Italije so danes umrli štirje Slovenci, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Gre za člane iste družine, med njimi je tudi 13-letno dekle. V nesreči so umrle še tri osebe, zdravnik in dva pilota, še poroča Ansa. V času nesreče je bilo na območju slabo vreme.

Na slovenskem zunanjem ministrstvu so za STA povedali, da so v stiku z italijanskimi oblastmi, vendar za zdaj z italijanske strani še nimajo uradne potrditve glede identitete žrtev. Pojasnili so, da preiskava še poteka, teren, kjer se je zgodila nesreča, pa je težko dostopen.

Nesreča se je zgodila v pokrajini Apulija, helikopter je zjutraj poletel s Tremitskega otočja proti Foggii. Dopoldne so poročali, da je izginil z radarjev, nato so po iskalni akciji našli njegove razbitine, preživelih ni bilo.

Družina iz Ljubljane je po poročanju Anse v petek prišla na otok in bi se morala še isti večer vrniti v Foggio, a so zaradi neugodnih vremenskih razmer polet preložili na danes.

Gre sicer za helikopter, ki je zagotavljal redno povezavo med Tremitskim otočje in kopnim.

Župan otokov Peppino Calabrese je za medije povedal, da se je dežurni zdravnik z otoka vračal domov, zaradi slabega vremena pa se je v zadnjem trenutku odločil, da gre s helikopterjem namesto s trajektom, na spletni strani poroča časnik Corriere della Sera.

Stik s helikopterjem so izgubili okoli 10.30, ko je letel med krajema Apricena in San Severo. V tem času je bilo vreme na območju slabo, tudi vidljivost je bila slaba.

Takoj so začeli iskalno akcijo, v kateri so sodelovali gasilci, karabinjerji, vojaki in vojaški helikopterji.