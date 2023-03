Mednarodno kazensko sodišče izdalo nalog za prijetje Putina

Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je izdalo nalog za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina zaradi suma, da je odgovoren za nezakonite deportacije ukrajinskih otrok z okupiranih območij, so danes sporočili sodniki v Haagu. Rusija sicer ni članica ICC, zaradi česar za zdaj ni jasno, kako namerava sodišče uveljaviti nalog za aretacijo.

Sodišče je še sporočilo, da je zaradi podobnih obtožb izdalo nalog tudi za Marijo Lvovo-Belovo, komisarko ruskega predsednika za pravice otrok.

V Kijevu so izdajo naloga za aretacijo Putina pozdravili in jo označili za zgodovinsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po besedah ukrajinskega generalnega tožilca Andrija Kostina je svet prejel signal, da je ruski režim zločinski in da bodo njegovo vodstvo in privrženci odgovarjali. V objavah na družbenih omrežjih je zapisal še, da gre za zgodovinsko odločitev za Ukrajino in celoten sistem mednarodnega prava.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je nedavno zavzel za to, da bi vsi vpleteni v rusko invazijo v Ukrajini odgovarjali pred mednarodnim sodiščem.

ICC sicer trenutno ne more ukrepati proti ruskemu vodstvu, vključno s predsednikom Putinom, saj niti Rusija niti Ukrajina nista podpisnici rimskega statuta, ki je pravna podlaga sodišča. Zelenski zato poziva k ustanovitvi posebnega sodišča za vojne zločine v Ukrajini.