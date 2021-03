Meghan Markle in princ Harry obtožujeta kraljevsko »ustanovo«

Pravljicaprinca in igralke se ni končala, kot sta si zamislila.

si nikoli ni predstavljala, kako je, če poročiš princa, kako poteka vsakdan delovnih članov kraljevske družine. Odrasla je v Los Angelesu, kjer človek nenehno srečuje znane osebnosti, a je kraljevska družina po njenih besedah nekaj čisto drugega: njen princ je ni vprašal le, če hoče srečati njegovo staro mamo, ampak tudi, če zna poklekniti.Meghan je seveda nekdanja igralka, ki je poročila britanskega princa, po začetni naklonjenosti pa so britanski tabloidi proti njej usmerili vse topove. V dveurnem pogovoru s kraljico ameriškega voditeljstvav Los Angeles preseljena vojvoda in vojvodinja susseška nista vrnila strelov le medijem, ampak vsej kraljevski družini. Edina neomedeževana je ostala kraljica, vse druge pa je najprej Meghan sama in na koncu skupaj s Harryjem obtožila laži, slabih namenov ali vsaj ignoriranja njunega trpljenja.»Ustanova«, kot je Meghan imenovala kraljevsko družino, je ni zavarovala pred lažjo, da je med pripravami na poroko spravila v jok vojvodinjo, soprogo Harryjevega brata. V resnici naj bi Kate spravila v jok njo in se zato tudi opravičila s šopkom rož, a nihče ni popravil napačnega vtisa javnosti, pa naj je še tako prosila.To pa je bil le prva od izjav, ki bodo morda do obisti pretresle kraljevsko družino. Celo Oprah je ostala odprtih ust ob naslednji, da so se začeli med njeno nosečnostjo »v ustanovi« spraševati, kako temna bo barva kože njenega še nerojenega otroka. Meghan je povedala, da so jo tedaj že začenjale obhajati temne misli in čeprav se je v javnosti smehljala, se je sredi noči zbujala z mislijo na samomor. Nič ji ni bilo dovoljeno, celo s prijatelji ni smela na kosilo, hkrati pa je niso zavarovali pred lažmi.Druga laž naj bi bila, da po rojstvu sinčkanista želela pozirati pred fotografi. Po besedah Meghan ju zaradi njene barve kože nihče ni prosil za to, položaj pa naj bi postal neznosen, ko so sporočili, da novorojenček ne bo princ ali princesa ter tudi ne bo deležen varnostne zaščite, kar je tudi pripisala rasizmu. Kljub temu sta še želela sodelovati, a se ju je »ustanova« odrekla, je ocenila Meghan Markle.Princ Harry je po pridružitvi pogovoru razkril presenečenje: otrok, ki ga zdaj pričakujeta, bo deklica. Drugi sin prestolonaslednikapa je še poudaril prepričanje, da ju je kraljevska družina pustila na cedilu. Kako nemočna sta, naj bi jima razkrilo potovanje v Avstralijo, kakršno je nekoč razkrilo zakonske težave njegovih staršev in vsemu svetu je znano, kako se je končaloživljenje. »Najbolj me je skrbelo, da se bo zgodovina ponovila,« je povedal.Načrtov, da se z Meghan umakneta, ni nikoli skrival pred kraljico, je zatrdil, a tudi priznal, da Charles po odločitvi za umik ni več odgovarjal na njegove klice. Zdaj sicer govorita, a bo v njunem odnosu potrebno še veliko dela. Tudi sam meni, da bi ju Buckinghamska palača lahko zavarovala pred mediji, pa ju ni, Meghan ni nihče pripravil na naloge, ki so jih pričakovali od nje. Harry je celo ocenil, da se Charles in William počutita enako ujeta, kot se je počutil sam, a ne zmoreta izstopiti, sam pa pravi, da je zadovoljen, ker je, ter da imata z ženo drug drugega. Ne more si predstavljati, skozi kaj je morala njegova mati princesa Diana sama.Za Williama je povedal, da ga ima rad do konca, družijo ju iste izkušnje, a sta na različnih poteh, sam je vesel, da zasluži za svojo družino in njeno varnost. V odmorih ju je kamera pokazala pred kurnikom, s psom in s sinčkom na plaži, Meghan in Harry pa nista soglašala le o tem, kdo je rešil koga. V javnosti pa še pred predvajanjem intervjuja na britanski televiziji vrvi od vprašanj, ali jma bo kraljica zdaj odvzela še tiste naslove, ki so jima preostali. Kritiki so jima že doslej očitali, da sta vse svoje bogastvo pridobila le zaradi svojega položaja, brez članstva v britanski kraljevski družini pa jima najbrž tudi Oprah Winfrey ne bi namenila enega najbolj napovedanih intervjujev v njeni karieri.