Melonijeva pozvonila, italijanska vlada se je prvič sestala

Nobenih napetosti ni bilo, zavezniki, ki prihajajo na oblast, so za trenutek zakopali bojne sekire, celo Berlusconijev škandal s steklenicami vodke iz Moskve in prijateljstvom s Putinom je čez noč romal v pozabo. V veliki dvorani pri predsedniku republike so se politiki Bratov Italije, Lige in stranke Naprej, Italija, gledali prijazno, čeravno gre bolj izkušenima Berlusconiju in Salviniju še naprej grozno v nos, ker jima vse poteze narekuje mlada ženska.

Malo ju moti tudi to, da se nova premierka v sicer »modrem« protokolarnem avtomobilu vozi ob šoferju, ne pa zadaj, kot so se premieri vozili doslej. V nos jim gre še to, da se je njen partner, novinar Berlusconijeve televizije, s hčerko na Kvirinal pripeljal v svojem malem fiatu 500 (v takem se vozi tudi papež), ne pa v limuzini.