Mešane doze cepiv in neželeni učinki

Študije kažejo, da imajo odrasli več milejših in srednje težkih negativnih stranskih učinkov, če so prejeli dve dozi različnih cepiv, v tem primeru cepivi AstraZenece in Pfizerja. Cepljene osebe so pogosteje poročale o tresenju, mrzlici, glavobolih in bolečinah v mišicah, če so kombinirali dve cepivi, navaja BBC. Vsi stranski učinki so bili kratkotrajni. Dodatnih vprašanj o varnosti niso vzbudili.



Študijo, kot navaja britanski portal, so začeli izvajati februarja, da bi videli, ali druga doza drugačnega cepiva povečuje časovno obdobje imunosti ali bolje zaščiti pred novimi variantami, in da preverijo učinke mešanja, če se pojavi težava pri dobavi enega cepiva. Študijo so opravili na Univerzi v Oxfordu, vanjo so zajeli 830 prostovoljcev, starih nad 50 let, navaja BBC. Uradne podatke o študiji bodo objavili junija, preliminarne so predstavili v medicinski reviji Lancet.



Eden od desetih, ki so v razmiku štirih tednov dobili dva odmerka cepiva AstraZenece, je poročal o rahli vročini, odstotek ljudi, ki so navajali nezaželene učinke, se je zvišal na 34 odstotkov pri osebah, ki so prejele kombinacijo AstraZenece in Pfizerja.



Aprila so nato razširili študijo na še dodatnih 1050 prostovoljcev, da so preverjali še kombinacije s cepivi Moderne in Novavaxa.



V kanadskih provincah Ontario in Quebec so že napovedali, da bodo v prihodnje mešali cepiva, saj ne vedo, kako bo z zalogami cepiva AstraZenece, ki je v nemilosti zaradi redkih pojavov krvnih strdkov.

