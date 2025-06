Lekcije iz kitajske prevlade v proizvodnji

V nadaljevanju preberite:

Za vse, ki bi radi ocenili uspešnost vodilne industrijske politike Pekinga »Made in China 2025« (Narejeno na Kitajskem 2025), je nova tovarna električnih vozil nemškega proizvajalca Audija na severu Kitajske odličen primer. Na proizvodni liniji prevladujejo industrijski roboti iz kitajskih podjetij, ki so eden od ključnih ciljev politike, začenši z avtomatizirano stiskalnico, ki kovinsko pločevino stiska v vratna krila. Več kot 800 robotov podjetja Kuka vari dele v okvir avtomobila, medtem ko je neki drug kitajski dobavitelj avtomatiziral postopek vgradnje koles. V vsaki izmeni je več robotov kot ljudi. »Nismo pričakovali, da bomo na Kitajskem avtomatizirali toliko procesov, vendar so cene tamkajšnjih dobaviteljev zelo nizke,« pravi Tobias Liebeck, vodja Audijevega proizvodnega inženiringa v tovarni v Changchunu. Kitajska ima zdaj več robotov na 10.000 delavcev kot Nemčija. Z načrtom Made in China, ki ga je Peking začel izvajati pred desetimi leti, da bi prevladal v desetih naprednih industrijskih panogah, naj bi do letos dosegli 70-odstotni delež domačega trga v kitajski proizvodnji »ključnih osnovnih komponent in ključnih osnovnih materialov«.