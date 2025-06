Izrael »ne bo naredil samomora«, pravi vladni ideolog

V nadaljevanju preberite:

Ko Hamasa ne bo več, bo Gazo mogoče sanirati, pravi. Vendar bo še vedno treba uničiti predore, ki jih uporablja Hamas; po njegovih besedah jih je Izrael do zdaj odstranil le četrtino. Če se Hamas ne bo umaknil in se bodo spopadi nadaljevali, se zdi nadaljnje pustošenje Gaze neizogibno. Smotrič ne priznava, da bi Izrael naredil kakršnokoli napako. Ubitih je bilo več kot 50.000 Palestincev, a po njegovem mnenju je bil kopenski napad »nežen«, vojska pa je »ciljala s pinceto«. Pravi, da polovico ubitih predstavljajo vojaki (izraelski častniki pravijo, da gre za tretjino, preverjenih podatkov, ki bi razlikovali med smrtnimi žrtvami med vojaki in civilisti, pa ni). Za število smrtnih žrtev krivi tako Hamas kot teroriste, ki se skrivajo za civilisti.