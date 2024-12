Francoski premier ni zdržal pritiska, skrajna desnica ruši Macrona

V nadaljevanju preberite:

Michela Barniera je v vladno palačo pripeljal predsednik republike Emmanuel Macron, ko je takoj po letošnjih evropskih volitvah nespretno in nepremišljeno razpustil parlament zaradi svojega hudega poraza. Na evropskih volitvah je namreč prvič v zgodovini države z veliko večino zmagala skrajna desnica. Bil je prepričan, da bo s hitrim razpisom parlamentarnih volitev lepenistom vrnil udarec. Počakati je moral do konca olimpijskih iger, volitve pa mu vendarle niso prinesla zadoščenja. Desnica ga je premagala v prvem krogu, po novi uvedbi »sanitarnega kordona« pa je v drugem krogu levica prevladala nad Macronovo sredino. Namesto trdi levici je predsednik zaupal vodenje vlade konservativnemu politiku Michelu Barnieru, ki je mednarodno znan kot uspešen in trd pogajalec z Veliko Britanijo po brexitu. V ljudski skupščini ima vendarle največ poslancev Narodni zbor Marine Le Pen.