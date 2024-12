Barnier pri izhodnih vratih, Macron išče naslednika

V nadaljevanju preberite:

Michela Barniera, nekdanjega evropskega komisarja, ki se je v imenu Bruslja in Evrope pogajal z Združenim kraljestvom o brexitu, predsednik Macron pa ga je po razpustitvi parlamenta izbrskal med redkimi kandidati, pripravljenimi sprejeti nehvaležno nalogo, so dogodki hitro pripeljali do konca poti. Večina analitikov v Parizu namreč meni, da Barnier nima možnosti za nadaljevanje spopadov z levico in desnico, ki sta se za njegov padec sposobni tudi tesno povezati, čeravno se med seboj tolčeta na smrt.

Zdi se, da tudi Barnier nima več posebne volje za boje proti opoziciji ob predsedniku republike, ki ne sodi v njegov politični krog, v najtežjih trenutkih pa ga pušča samega. Tudi ta trenutek se Macron ne vmešava v domače državniške posle, med potovanjem po Savdski Arabiji po neuradnih informacijah vneto išče nekoga, ki ga bo predlagal za naslednika.