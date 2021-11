Mikrovojn še ne bo konec

V nadaljevanju preberite:

Namesto napovedanega vrha voditeljev Rusije, Armenije in Azerbajdžana so se med vojskama južnokavkaških sosed vneli spopadi, ki so spominjali na dogajanje med lansko 44-dnevno vojno v Gorskem Karabahu. Kot običajno, so se razmere umirile šele po diplomatskem posredovanju Moskve.