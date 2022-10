Milijarderka slavila na 54. Barcolani

Vodilno mesto na 54. Barcolani si je priborila jadrnica Deep Blue, ki ima za krmilom 67-letno ameriško milijarderko Wendy Schmidt, prvo žensko, ki je do zdaj slavila v Trstu.

Regata, ki jo je zaznamoval močan veter, se je v Tržaškem zalivu začela s topovskim strelom iz zgodovinske vojaške jadrnice Amerigo Vespucci ob 10.30. Barcolana velja za najbolj množično regato na svetu in največji tržaški praznik. Po dveh letih, ki jih je zaznamovala pandemija covida-19, je bilo tokrat vpisanih 1614 jadralcev. Mesto ob tej priložnosti obišče na trume turistov. Med favoriti so bili tudi preizkušeni slovenski jadralci.

Čeprav je bistvo regate v tem, da se na njej pomerijo tako najmanjše jadrnice kor tiste iz razreda »supermaksi«, gre pri zmagi tudi za prestiž. Za zmagovalko je v cilj prispela Arca SGR večkratnega tržaškega zmagovalca Furia Benussija. Ta je imela kmalu po startu nekaj tehničnih težav.

Sledili so jima Portopiccolo Prosecco Doc, ki ga je krmaril Mitja Kosmina, in Way of Life Gašperja Vinčeca ter Maxi Jena, ki ima na krovu črnogorsko posadko Miloša Radonjića. Ta je včeraj slavil zmago na regati Go to Barcolana from Slovenia, ki je potekala med Piranom in Trstom.

Barcolano, imenovano tudi Jesenski Pokal, že od leta 1969 organizira jadralni klub v Barkovljah (Società velica Barcola Grignano).

Zmagovalka Wendy Schmidt je ameriška vlagateljica in filantropinja, poročena z Erikom Schmidtom, nekdanjim predsednikom uprave Googla.