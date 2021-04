Milijoni Evropejcev v tožbo proti TikToku

Osebni podatki so zbrani brez soglasja, ki bi ga sicer morali podati starši mladoletnih otrok, poudarja obtožnica. FOTO: Marko Feist

Tožba TikToka je težka več milijard funtov, v prvi vrsti pa kitajsko družbeno omrežje obtožuje nelegalno zbiranje osebnih podatkov otrok, kot so telefonske številke, fotografije, videoposnetki in biometrični podatki. Te naj bi z željo zaslužka prodajali drugim podjetjem, piše spletni Financial Times.Primer je podprla nekdanja angleška komisarka za otroke Anne Longfield, ki pravi, da TikTok zbira velike količine podatkov otrok, medtem ko ti uporabljajo aplikacijo. »Prepričani smo, da bodo starši in tudi otroci presenečeni nad kršitvijo, problem pa je še toliko večji, ko pogledamo dejanski obseg uporabnikov tega družbenega omrežja,« razlaga Longfieldova, ki v tem smislu poudarja, da 44 odstotkov otrok, starih med 8 in 12 let uporablja TikTok. Po podatkih Ofcoma, medijskega regulatorja v Združenem kraljestvu, naj bi zgolj na otoku aplikacijo uporabljalo okoli 3,5 milijona otrok.Otoški mediji v luči tožbe poudarjajo, da so osebni podatki zbrani brez soglasja, ki bi ga sicer morali podati starši mladoletnih otrok. TikTok je sicer namenjen starejšim od 13 let, zaradi obtožb nelegalnega zbiranja podatkov družbeno omrežje preiskuje tudi informacijski pooblaščenec v Združenem kraljestvu.Omenjene kritike na račun TikToka pa niso prvi takšen primer. Zvezna komisija za trgovino v ZDA je leta 2019 TikTok že kaznovala zaradi nelegalne zbiranja podatkov otrok. Takrat so priljubljeni aplikaciji, ki je v lasti podjetja ByteDance, naložili globo v višini 5,7 milijarde dolarjev.Aplikacija je trenutno prepovedana v Indiji, kjer so svojo odločitev pojasnjevali s trditvijo, da gre za družbeno omrežje s ponižujočo kulturo, ki spodbuja pornografijo.