Mir in demokracija nista poceni

V nadaljevanju preberite:

Cena vojne, ki jo je Rusija začela v Ukrajini, je – kot lahko spremljamo podobe smrti iz obleganih ukrajinskih mest in morje beguncev v sosednjih državah – humanitarno strašna. A še preden bi bil znan njen politični razplet, je prav tako jasno, da bodo tudi gospodarsko računi visoki, in to na vsej stari celini. V Franciji pripravljajo državljane na težke čase, češ za mir in demokracijo se je (tudi po predsedniku Emmanuelu Macronu) treba potruditi: z empatijo in moralnim zavedanjem, kakšno človeško tragedijo zdaj preživlja ukrajinski narod.