Množični poboj v »varnem območju« je del doktrine

Štiriindvajset ur po strahotnem pokolu, v katerem so izraelske sile v velikanskem taborišču za razseljene ljudi Al Mavasi ob sredozemski obali na jugu Gaze v soboto zjutraj ubile najmanj 92 ljudi in jih preko 300 ranile, so številni Palestinci v upanju, da so njihovi najbližji vendarle preživeli silovito bombardiranje, z golimi rokami kopali po ruševinah.

Napad na Al Mavasi, ki ga je izraelska vojska med prisilno evakuacijo ljudi iz Rafe označila za »varno območje«, je bil eden najhujših v devetih mesecih in tednu dni izraelskega kolektivnega kaznovanja Palestincev za Hamasova grozodejstva 7. oktobra lani.