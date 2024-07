Utrjevanje pogajalskih izhodišč z množičnim pobijanjem

V nadaljevanju preberite:

Prebivalci Gaze Citya – med njimi je več deset tisoč ljudi, ki so se v pred 7. oktobrom lani največje mesto na območju Gaze nedavno zatekli iz Rafe – so danes zjutraj od izraelske vojske prejeli sporočilo, naj nemudoma zapustijo že do zdaj skoraj v celoti porušeno in opustošeno mesto. Izraelske sile mesto na severu Gaze ponovno obstreljujejo že več dni, v Gaza City pa je okupacijska izraelska vojska vstopila tudi s tanki.

Zaradi nove ofenzive je na begu okoli 300.00 ljudi. Velika večina izmed njih je bila v zadnjih devetih mesecih, kolikor traja izraelsko kolektivno kaznovanje Palestincev za Hamasova grozodejstva 7. oktobra lani, nasilno preseljena že večkrat. Tudi petkrat, šestkrat. Izraelski vojaki so izčrpane, bolne, prestrašene, lačne in globoko travmatizirane ljudi prisilili v umik proti jugu Gaze – proti področjem, po katerih so v zadnjih tednih neprestano padale izraelske bombe in rakete in kjer so potekali srditi spopadi med izraelsko vojsko in pripadniki Hamasa.