Še do nedavnega je bilo na uradnem spisku naštetih 165 držav, ki so podpisale, ratificirale ali pristopile k mednarodnemu sporazumu o prepovedi protipehotnih min. Do konca leta bo tako imenovana ottawska pogodba, katere pobudniki so leta 1997 prejeli Nobelovo nagrado za mir, zavezovala le še 159 držav. Od nje so že odstopile baltske države, Finska in Poljska, kmalu pa se ji bo tudi uradno dokončno odpovedala Ukrajina.