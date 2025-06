Najčistejše plaže Evrope so bližje, kot si mislite

Ko se dnevi začnejo daljšati in v zraku zadiši po poletju, se v mislih mnogih začnejo porajati slike brezskrbnega oddiha ob morju. Od sončnih plaž Grčije in slikovite italijanske obale do kristalno čiste vode Jadrana – pri izbiri prave destinacije za oddih ni pomembna le lepota, temveč tudi kakovost vode. Evropa je polna čudovitih plaž, a najčistejše se nahajajo prav v naši bližini – na Hrvaškem.

Cres. FOTO: Shutterstock

Po najnovejšem poročilu Evropske komisije (EK) in Evropske agencije za okolje (EEA) se Hrvaška poleg Cipra, Bolgarije, Grčije in Avstrije, ponaša z najčistejšimi in najbolj nedotaknjenimi naravnimi vodami za kopanje v Evropi. Od analize 22.127 lokacij po Evropi je Hrvaška med prvimi, saj kar 97,1 odstotka njenih obalnih kopališč dosega oceno »odlično«.

Ocena pomeni najvišjo možno varnost in čistost vode ter je rezultat strogega ocenjevanja, ki ga opravi EK in EEA vsako leto, s posebnim poudarkom na zaščiti javnega zdravja pred nevarnimi bakterijami, kot je Escherichia coli.

Po podatkih EEA se je kakovost kopalnih voda v zadnjih štirih desetletjih močno izboljšala, kar je rezultat zakonodaje EU in njenega učinkovitega izvajanja s strani držav članic. Danes kar 96 odstotkov kopališč v EU izpolnjuje minimalne standarde, ki jih določa evropska zakonodaja.

Pohvale o kakovosti hrvaške vode niso omejene le na uradno statistiko. Obiskovalci in domačini so še naprej navdušeni, saj skriti kotički ob hrvaški obali ponujajo oddih od turističnega vrveža in vabijo v mirne zalive, kjer kraljuje spokojnost. Od neokrnjenih zalivov Visa do zgodovinskih obal Korčule in Pelješca se številni obiskovalci Dubrovnika podajajo pod obzidje tega bisera, da bi uživali v nežnem objemu Jadranskega morja.

Dubrovnik. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Hrvaška ponuja več kot le sonce in morje – slovi po izjemni kakovosti svojih kopalnih voda, kar jo postavlja ob bok najlepšim naravnim biserom sveta.