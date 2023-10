Morebitna izraelska odločitev za veliko vojno bi bila (samo)uničujoča

V nadaljevanju preberite:

Izraelske sile so danes še naprej silovito bombardirale Gazo. Potem ko so izraelske oblasti 1,1 milijona prebivalcev severne Gaze pozvale k evakuaciji na jug palestinske enklave, je bilo bombardiranje in raketiranje danes najhujše prav na jugu strašansko gosto naseljenega območja. V Gazi nikjer – in za nikogar – ni varno. Je kraj smrti in zločina proti človečnosti, zločina človeštva. Nedoumljiva grozodejstva Hamasa morajo biti kaznovana. A ne s kolektivnim obračunavanjem s Palestinci. Dvojnimi žrtvami.