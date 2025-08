Moškega in otroka na supu odneslo od Omiša do Brača

Pri otoku Brač so v torek rešili 50-letnega moškega in otroka, oba poljska državljana, ki sta tja na supu priplula iz Omiša. Močan veter in morski tokovi so ju po navedbah hrvaške policije odnesli vse do Brača. Moškemu so izrekli denarno kazen.

Moški in otrok sta se v torek okoli 11.30 na supu odpravila proti odprtemu morju. Tokovi in močan veter so ju odnesli daleč od obale, tako da ju s kopnega niso več videli, so danes sporočili iz splitsko-dalmatinske policijske uprave.

Pripadniki luške kapitanije, pomorske policije in prostovoljnega gasilskega društva v Omišu so se z ladjami odpravili v iskalno akcijo. Poljaka so kmalu našli na morju v bližini kraja Pučišća na otoku Brač in ju z ladjo prepeljali nazaj v Omiš.

Moškega je policija kaznovala z globo 400 evrov zaradi kršenja varnostnih pravil pri plovbi.