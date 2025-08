Več kot 400 intervencij in šest pridržanj na koncertu Thompsona v Sinju

Po enem največjih in najbolj kontroverznih koncertov Marka Perkovića - Thompsona v Zagrebu pred natanko mesecem dni, ko se je pevec kasneje sicer užaljeno branil, da ni nacist, pa Dnevnik.hr poroča o več kot 400 medicinskih intervencijah, dve osebi so rešili s helikopterjem, med koncertom pevca, ki je bil v ponedeljek zvečer v Sinju.

Policija je, kot navaja portal, pridržala skupno šest oseb zaradi kršitev javnega reda in miru.

Iz policijske uprave splitsko-dalmatinske županije so sporočili, da so varnostni ukrepi potekali že od zgodnjih jutranjih ur v sodelovanju policije, nujnih služb in vodstva policije, da bi zagotovili visoko raven javne varnosti, kljub prihodu desettisočev ljudi in približno 48.000 vozil.

FOTO: Nikola Brboleza/Cropix

Petje in vzklikanje neprimernih vsebin

Pet oseb so aretirali že popoldne zaradi petja pesmi in vzklikanja neprimernih vsebin, še en moški pa je bil kasneje pridržan zaradi enakega vedenja. Vsi so zavrnili upoštevanje policijskih ukazov, proti njim pa trenutno poteka kazenski postopek.

Policija je 173 osebam zasegla 381 kosov pirotehnike, dve osebi pa bosta kazensko odgovarjali zaradi kršitve prepovedi letenja.

FOTO: Nikola Brboleza/Cropix

Nujna medicinska pomoč je posredovala 408-krat, največkrat na območju hipodroma, in sicer je bilo tam 196 intervencij. Enajst pacientov so prepeljali v klinični bolnišnični center, med njimi dva s helikopterjem.

»Zahvaljujemo se vsem pripadnikom nujnih služb, ki so bili zadnjih 24 ur na terenu in skrbeli za varnost državljanov, kot tudi prebivalcem Sinja in obiskovalcem, katerih odgovorno vedenje je omogočilo, da je bilo to zahtevno javno zbiranje izvedeno na zadovoljivi ravni,« je sporočila policija.

FOTO: Bozidar Vukicevic/Cropix

Zbralo se je 150.000 ljudi

Po ocenah organizatorjev se je na koncertu zbralo več kot 150.000 ljudi. Koncert se je začel z eno uro zamude zaradi velikega števila obiskovalcev, ki so prihajali v zadnjem trenutku, in se končal malo po eni uri zjutraj.

Že pred koncertom so bili veliki zastoji in prometni kolaps, celo do 20 kilometrov zunaj mesta, nadaljevali pa so se tudi ponoči, ko se je občinstvo začelo razhajati.

Koncert se je začel s pesmimi Ustani iz sjene, Ravnoteža in Dolazak Hrvata, ob Thompsonovem prihodu na oder pa se je občinstvo odzvalo z ovacijami.

FOTO: Bozidar Vukicevic/Cropix

Pevec se je nato obrnil k občinstvu in komentiral špekulacije, kdo stoji za njegovimi nastopi in množicami. »Nekateri omenjajo mogočne organizacije, stranke, posameznike, Cerkev … ampak nocoj pokažimo, da za nami stoji nekaj veliko večjega – moč ideje, ki ji sledimo, moč vrednot, ki jih živimo, in moč božje previdnosti. Temu bomo sledili še naprej – pogumno in brez kompromisov,« je dejal.