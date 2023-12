Moški na Hrvaškem ubil ženo in mater ter sodil še sebi

Danes zjutraj okoli 10. ure je na Hrvaškem v Veliki Gorici moški ubil svojo ženo. Kot poroča Jutarnji list, ji je sledil v sosednjo hišo ter jo s puško ustrelil v trgovini, ki je v prvem nadstropju.

Sosed, ki je bil priča tragediji, je pojasnil, da so slišali krike ženske, ki mu je skušala pobegniti. »Soseda je prišla do naše hiše, zaklicala je 'na pomoč', slišali smo nekaj kot pok petarde. Vpadla je v hišo in on jo je ustrelil. Mamo sem odvlekel gor, da ne bi ustrelil še nas,« je za Jutarnji list povedal očividec. Dodal je še, da je bilo veliko krvi, niso pa vedeli, ali je žrtev živa ali mrtva. Kasneje se je izkazalo, da je umrla.

Morilec je sprva pobegnil, nato pa je umoril svojo mater ter sodil še sebi.