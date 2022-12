Moskva imenovala vodjo nuklearke v Zaporožju, Kijev ga zavrača

Moskva je v sredo dosedanjega glavnega inženirja jedrske elektrarne v Zaporožju, Ukrajinca Jurija Černičuka imenovala za novega vodjo največje nuklearke v Evropi. Ta je na to pristal, saj je bila to po njegovih besedah »edina pravilna odločitev«. Ukrajinska stran je v odziv Černičuka danes uradno odpustila in ga označila za izdajalca.

Černičukovo imenovanje je potrdil tudi ruski jedrski operater Rosenergoatom, ki de facto upravlja z elektrarno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Novopečeni vodja nuklearke je po imenovanju sporočil, da je v prevzem položaja privolil, kar je bila to po njegovem mnenju »edina pravilna odločitev«. Dodal je, da je njegova prednostna naloga »ostati z našimi ljudmi v naši elektrarni, v našem mestu in še naprej opravljati svojo poklicno dolžnost«. Ob tem je pohvalil pogum zaposlenih v nuklearki.

»Naredili smo in delamo vse mogoče in nemogoče, da svet ne bi doživel nove Fukušime ali Černobila,« je opozoril. »To si zasluži brezpogojno priznanje in veliko spoštovanje, ne pa obtožb o izdajstvu,« je dodal in mednarodne organizacije pozval, naj »vprašanja prihodnjega in varnega delovanja elektrarne v Zaporožju rešijo izključno z mirnimi pogajanji in civiliziranimi odločitvami«.

Zaporožje je bilo tarča več napadov. FOTO: Reuters

Kijev je v odzivu na imenovanje namreč danes Černičuka uradno odpustil in ga označil za izdajalca. Kot so sporočili iz ukrajinskega jedrskega operaterja Energoatoma, Černičukovega uradnega delodajalca, so se za ta korak odločili zaradi »kolaborantskih in izdajalskih dejavnosti« nekdanjega glavnega inženirja nuklearke, navaja AFP.

Po besedah vodje Energoatoma Petra Kotina je Černičuk »izdal Ukrajino« in »prestopil na sovražnikovo stran«. »Namesto da bi si po najboljših močeh prizadeval za čimprejšnjo osvoboditev elektrarne, se je odločil pomagati ruskim okupatorjem pri legalizaciji njihovega zločinskega zasega in zdaj k temu spodbuja tudi druge delavce,« je dejal na Telegramu.

Največja jedrska elekrarna v Evropi. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

»Ruski okupatorji vse bolj pritiskajo na proukrajinsko osebje elektrarne, vas ustrahujejo in izsiljujejo. Toda obstaja samo en dostojen izhod - vztrajati,« je ocenil Kotin.

Jedrska elektrarna v Zaporožju je pod ruskim nadzorom že od marca, obstreljevanje okoli nje pa je od takrat že mnogokrat vzbudilo strahove pred jedrsko nesrečo. Delegacija mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) je elektrarno obiskala v začetku septembra, več članov ekipe IAEA pa je še vedno na območju, kjer stalno spremljajo razmere.