Musk nadaljuje z vmešavanjem v evropsko politiko - tokrat si je izbral Nemčijo

Ameriški milijarder Elon Musk je javno podprl skrajno desno stranko Alternativa za Nemčijo (AfD), kar je sprožilo burne odzive v Nemčiji in tujini. Na svoji platformi X je zapisal: »Le AfD lahko reši Nemčijo«. Musk, ki bo kot »zunanji svetovalec« sodeloval v administraciji novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa, je s to izjavo podprl stranko, znano po svojih protimigrantskih in proruskih stališčih.

AfD trenutno v anketah zaseda drugo mesto s približno 19-odstotno podporo, zaostaja pa za desnosredinsko krščanskodemokratsko stranko CDU Friedricha Merza, ki ima 33 odstotkov podpore.

Kljub temu stranka nima realnih možnosti za vstop v vlado, saj so vse druge politične skupine zavrnile sodelovanje z njo. AfD je nedavno za kandidatko za kanclerko prvič imenovala Alice Weidel, sopredsednico stranke.

Stranka AfD je pogosto obtožena navezave in sodelovanja s skrajno desnimi ideologijami in radikalnimi skupinami. Stranka je bila večkrat obtožena razpihovanja sovraštva in polarizacije, kar je pripeljalo do intenzivnega nadzora s strani nemških varnostnih agencij. Kljub temu je AfD dosegla uspehe na regionalnih volitvah in ima stalno prisotnost v zveznem parlamentu, kjer igra pomembno vlogo pri oblikovanju političnih razprav v Nemčiji.

Kancler Olaf Scholz je ostro obsodil Muskovo podporo AfD in postavil pod vprašaj njegovo politično presojo. Na novinarski konferenci v Berlinu je izjavil: »Imamo svobodo govora, ki velja tudi za multimilijarderje. A svoboda govora pomeni tudi, da lahko poveste stvari, ki niso resnične. Prav tako to ne pomeni, da so te izjave dober politični nasvet.«

Scholz je dodal: »Vse demokratične stranke v Nemčiji se s tem ne strinjajo. Muskova presoja ni tako uravnotežena kot uspešnost njegovih podjetij.« Matthias Miersch, generalni sekretar Scholzovih socialdemokratov (SPD), pa je izjavil: »Nemčija ne potrebuje tujih vplivov ali 'Trumpizma'. Elon, drži se stran.«

Sopredsednica stranke AfD Alice Weidel. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Muskova izjava prihaja dva meseca pred predčasnimi zveznimi volitvami, razpisanimi za 23. februar, ki so bile nujne zaradi razpada Scholzove koalicijske vlade. V tem kontekstu Muskova podpora AfD predstavlja neposredno vmešavanje v nemško politiko, kar se ni zgodilo prvič. Pred dnevi je podprl tudi skrajno desnega populista v Veliki Britaniji, Nigela Freaga.

Weidelova je v intervjuju za Bloomberg izrazila podporo Donaldu Trumpu in dejala, da upa, da bo končal »to grozno vojno v Ukrajini«, saj evropske vlade po njenem mnenju tega niso sposobne storiti. »Od njegovega predsedovanja veliko pričakujemo,« je izjavila.

Muskova podpora AfD je med drugim tudi implicitna kritika Friedricha Merza, ki je trenutno vodilni kandidat za kanclerja. Musk je namreč delil objavo nemške desničarske vplivnice Naomi Seibt, ki je kritizirala Merza. Nemška vlada je sporočila, da je zaznala Muskovo izjavo, vendar ni podala nadaljnjih komentarjev.