Trump z intervencijo tvega božični kaos

Američani se bodo letos težko izognili božičnemu kaosu, še posebno če kongres ne bo preprečil zaustavitve financiranja zvezne uprave. Ključna ovira na poti do uspeha je prihodnji predsednik Donald Trump, ki je tri dni pred iztekom roka za sklenitev dogovora torpediral kompromis, s katerimi so se republikanci in demokrati poskušali izogniti težavam za praznike.

Trump uradno še ni prevzel predsedniškega mandata, in vendar o njegovem vseobsegajočem vplivu na ameriško politiko ni nobenega dvoma več. O tem nazorno govori intervencija v zakonodajni proces, s katero je v sredo preprečil kompromisno podaljšanje financiranja zvezne uprave do marca prihodnje leto, in sicer zato, ker predlagana rešitev ni vključevala tudi dogovora o povišanju zgornje meje zadolževanja.