Velika Britanija naslednja tarča Elona Muska, a to je le začetek

Nigel Farage, vodja britanske stranke Reform UK ter dolgoletni podpornik Donalda Trumpa, je razkril, da ima močno podporo najbogatejšega človeka na svetu, Elona Muska. Farage je v ponedeljek obiskal Muska na Trumpovem posestvu Mar-a-Lago, kjer sta se Musk in bodoči predsednik ZDA Trump srečala na strateškem sestanku.

Farage je v prispevku za britanski Telegraph razkril, da so na srečanju razpravljali tudi o financiranju njegove stranke. Musk naj bi izrazil jasno podporo stranki in kritiziral britanski politični sistem, saj je laburiste in konservativce označil kot »enotno stranko«. »Dal nam je vedeti, da stoji povsem za nami,« je zapisal Farage.

Nigel Farage je britanski politik, nekdanji poslanec Evropskega parlamenta in dolgoletni voditelj Stranke za neodvisnost Združenega kraljestva (UKIP). Znan je kot ena ključnih figur, ki so prispevale k britanskemu referendumu o izstopu iz Evropske unije leta 2016. Farage zagovarja politiko nacionalne suverenosti, omejevanja priseljevanja in nasprotovanja birokraciji EU, ki jo vidi kot oviro za britansko avtonomijo. Njegova politična retorika pogosto temelji na kritiki globalizacije, poudarjanju tradicionalnih vrednot ter želji po zmanjšanju vpliva mednarodnih institucij na britansko politiko in gospodarstvo.Prav tako je mnenja, da je Ukrajina kriva za vojno z Rusijo. S svojo karizmo, kontroverznimi izjavami in teorijami zarote je postal ena najprepoznavnejših osebnosti britanskega političnega življenja.

V zadnjem obdobju krožijo poročila, da Musk razmišlja o donaciji v vrednosti do sto milijonov ameriških dolarjev za podporo stranke Reform UK, kar bi bilo največje politično »darilo« v britanski zgodovini s strani enega človeka. Obe strani sta sicer že zanikali točnost tega zneska. Farage je dejal, da so vprašanja financiranja stvar dogovora in napovedal nadaljnje pogovore o tej temi.

Muska moti Center proti sovražnosti na spletu

Muskova podpora Reform UK predstavlja resen izziv za britanskega premierja Keira Starmerja. Musk je v preteklosti javno kritiziral laburiste zaradi njihovih politik na področju policijskega nadzora, regulacije družbenih omrežji in gospodarske politike.

Farage je bil tudi velik podpornik Brexita. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Poleg tega je Musk obtoževal tako imenovan Center proti sovražnosti na spletu (Center for Countering Digital Hate ali CCDH), ki ga vodi Starmerjev vodja kabineta Morgan McSweeney, da krši ameriške zakone proti tujemu vmešavanju v volitve.

Na sestanku je Musk razkril, kako je Trumpu uspelo mobilizirati volivce in doseči prepričljivo zmago na predsedniških volitvah leta 2024. Poleg Faragea je bil prisoten tudi glavni blagajnik stranke Reform UK, Nick Candy, ki je dejal: »Imamo le še eno priložnost, da rešimo Zahod. Skupaj lahko dosežemo velike stvari.«

Reform UK je na letošnjih volitvah presenetljivo osvojila 14,3 odstotka glasov in pet sedežev v britanskem parlamentu, kar je njihov največji uspeh doslej. Musk naj bi s svojim finančnim vplivom pripomogel k nadaljnji rasti stranke, pri čemer strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko britansko zakonodajo o omejitvah političnih donacij obšli z donacijami prek raznih podjetij.

Podpora skrajni desnici po vsem svetu

Muskov vpliv se, po mnenju številnih analitikov, ne bo omejil zgolj na Združeno kraljestvo. Indici namreč kažejo, da bi lahko svoj vpliv in finančne vire usmeril v podporo vzponu skrajno desnih populističnih strank tako v drugih evropskih državah kot tudi globalno. Musk ima izrazit interes za vpliv na politično pokrajino, saj s tem lahko oblikuje liberalne zakonodajne okvirje, ki so ugodni za njegove poslovne in tehnološke interese.

Nick Candy in Nigel Farage. FOTO: Toby Melville/Reuters

»Posebni odnosi med ZDA in Združenim kraljestvom so še vedno živi,« je dejal Farage. Medtem ko se porajajo vprašanja o primernosti ameriškega vpliva na britansko politiko, je namestnik vodje stranke Reform UK Richard Tice poudaril: »Musk je mednarodni poslovnež z izjemno pomembnimi interesi v Združenem kraljestvu.«

Muskov dolgoročni cilj očitno stremi k okrepitvi vpliva skrajne desnice v političnih sistemih, ki jih dojema kot ključne za uresničitev svojih vizij globalnega razvoja. Z investicijami in strateškimi partnerstvi bo verjetno poskušal oblikovati novo politično realnost, ki bo naklonjena njegovemu pogledu na tehnologijo in gospodarstvo. Njegov že zdajšnji vpliv na britansko politiko je lahko zgolj uvod v širšo globalno politično strategijo.

Zakaj se Musk vpleta v mednarodno politiko

V britanskem kontekstu se Musk osredotoča na vprašanja, kot so svoboda govora, davčna politika in regulacije, ki lahko neposredno vplivajo na poslovanje njegovih podjetij. Njegova vpletenost v politiko drugih držav odraža prizadevanja za ustvarjanje ugodnega okolja za svoje poslovne interese in osebne ambicije.

Kritiki opozarjajo, da Musk svojo moč in vpliv uporablja za vstop na politično področje, pri čemer »dobro družbe« pogosto služi kot pretveza za uveljavljanje lastnih ekonomskih in strateških interesov.

Musk je oster kritik »politične korektnosti«, saj meni, da ta ogroža svobodo govora. Svoboda govora se velikokrat prekriva s sovražnim govorom, ki ga pogosto uporabljata tako Donald Trump kot Nigel Farage. Kljub temu je Musk do tega večinoma ravnodušen.