Musk ponovno zagrozil z odstopom od prevzema Twitterja

Ameriški milijarder Elon Musk je danes spet zagrozil, da bo odstopil od načrtovanega prevzema družbenega omrežja Twitter, vrednega 44 milijard dolarjev, če mu Twitter ne bo zagotovil vseh zahtevanih informacij o lažnih profilih oziroma robotskih računih.

Odvetniki ustanovitelja Tesle in Space X so Twitterju danes poslali novo pisno zahtevo za informacije in grožnjo z možnostjo odstopa od prevzema. Tako kot so delnice Twitterja prejšnji teden, ko so ameriški regulatorji odobrili prevzem, porasle, so se danes zaradi nove grožnje znižale.

V mesecu dni so se v veliki meri tudi zaradi Muskovih nepredvidljivih ravnanj pocenile za 23 odstotkov.

Profil Elona Muska na Twitterju. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Twitter ima sicer okoli 229 milijonov aktivnih mesečnih uporabnikov, Muska pa zanima, koliko med njimi je lažnih profilov, namenjenih širjenju propagande.

Podjetje je Musku ponudilo podatke o metodah za odkrivanje lažnih računov, kar je zavrnil, ker želi konkretne informacije.

Muskovi odvetniki so opozorili, da Twitter s tem krši aprilski dogovor o prevzemu, Musk pa da si pridržuje pravico, da od njega odstopi. Twitterjevi odvetniki se s tem ne strinjajo in bodo milijarderja, če bo enostransko odstopil od dogovora, na podlagi pogodbe tožili za milijardo dolarjev.

Ameriški analitiki medtem menijo, da Musk le išče način, kako pobegniti od napovedanega posla, ki naj bi bil zanj neugoden. Po eni strani mora za njegovo izpeljavo odšteti veliko denarja, po drugi pa si je nakopal nasprotnike na politični levici. Napovedal je namreč, da bo bivšemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu omogočil vrnitev na družbeno omrežje, pa tudi, da bodo dovoljene objave, ki bolj ali manj veljajo za sovražno vsebino.