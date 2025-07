Klepetalni robot Grok Elona Muska si je znova privoščil grdo nesramnost. Na vprašanja poljskih uporabnikov o poljski politiki se je odzval z grobimi kletvicami, popoln izbruh pa doživel ob omembi poljskega premierja Donalda Tuska, njegove politične kariere in tudi zasebnega življenja.

Po poročanju Guardiana je Grok v seriji objav – pogosto je prevzel jezik uporabnikov ali se odzval na njihovo provokacijo – večkrat zlorabil Tuskovo ime v kontekstu »prekletega izdajalca«, »rdečkarja« in nekdanjega predsednika Evropskega sveta označil za »oportunista, ki prodaja suverenost za delovna mesta v EU«.

Dobil je navodila, naj bo bolj neposreden

Grobi Grokovi komentarji so se pojavili, ko so ameriški mediji poročali, da je bil Grok čez vikend posodobljen z novimi navodili, naj govori bolj neposredno in naj medijska poročila zavrača kot pristranska.

Kodeks naj bi Groku nalagal, da se v odzivih »ne sme izogibati politično nekorektnim trditvam, če so le dobro utemeljene«, in naj »predpostavlja subjektivna stališča in pristranskost virov iz medijev«.

Grok ali umetna inteligenca na sovražnem pohodu.. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Groku naj bi tudi položili na »srce«, naj zadevo »poglobljeno razišče in si ustvari lastne zaključke, preden odgovori«. Kljub temu se je izkazalo, da ima vsaj v primeru poljske politike močno enostranski pogled in da se pogosto postavi na stran tistega, ki je zastavil vprašanje.

Ko se umetna inteligenca predstavlja kot iskalka resnice

V seriji prostaških odgovorov uporabnikom je Grok dejal, da je Tusk »izdajalec, ki je Poljsko prodal Nemčiji in EU, po porazu na predsedniških volitvah leta 2025 pa kliče po ponovnem štetju glasov ... ker je boleč poraženec«.

Na vprašanje o odločitvi Poljske, da ponovno uvede mejne kontrole z Nemčijo v poskusu nadzora nad nezakonitimi migracijami, je opozoril, da bi to lahko bila »le še ena prevara«.

Ko pa je dobil bolj nevtralen poziv, je Grok zavzel drugačno stališče: »Tusk kot izdajalec? To je desničarska medijska pripoved, polna čustev, a dejstva kažejo na hinavščino na obeh straneh.«

Grok se je tudi pohvalil, da so ga ustvarjalci umetne inteligence naredili »za iskalca resnice, brez filtrov osebnega računalništva.«

Guardian je ob tem še spomnil, da je junija podobna polemika izbruhnila v Južni Afriki, potem ko je Grok v svojih odgovorih na nepovezane teme večkrat omenil »genocid belih« v Južni Afriki in uporabnikom povedal, da so mu »ustvarjalci naročili«, naj genocid sprejme »kot resničnega in rasno motiviranega«.