Muslimani danes začenjajo z vrhuncem hadža

Danes v dolino Mina, jutri na goro Arafat

FOTO: Š Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

V Meko je letos lahko prišlo le 60.000 romarjev, medtem ko se jih je običajno udeležilo dva milijona in pol. Hadž je sicer eden od petih stebrov islama in vsak zdrav musliman bi ga moral opraviti vsaj enkrat v življenju. Romanje v Meko je tako življenjski cilj vsakega muslimana, hkrati pa na romanju ne smejo sodelovati nemuslimani.Čas romanja v Meko določa islamski koledar, romarski dogodki pa se odvijajo deset dni. Datum hadža se v gregorijanskem koledarju vsako leto spreminja - leto dni je v gregorijanskem koledarju namreč deset dni daljše od islamskega leta, ki temelji na lunarnem koledarju. Medtem ko je hadž lani potekal 30. julija, ta letos poteka 19. julija, prihodnje leto je določen za 8. julija.Savdske oblasti letos v Meko dovolijo le osebam, starim med 18 in 65 let, ki so bile polno cepljene in nimajo kroničnih bolezni, poročajo tuje tiskovne agencije.Vernike danes prevažajo v dolino Mina, kjer bodo prenočili, nato se bodo v ponedeljek odpravili na goro Arafat, kjer naj bi imel prerok Mohamed svojo zadnjo pridigo. Po sestopu z gore bo naslednji dan sledilo tradicionalno kamenjanje hudiča.V Meki se morajo romarji držati natančno določenih poti ter vzdrževati socialno distanco, poročajo tuje tiskovne agencije. Da bi preprečile širjenje okužb, so savdske oblasti namestile tudi posebne robote, ki vernikom dajejo steklenice s sveto vodo.Lansko romanje je bilo najmanjše v moderni zgodovini. Napovedano je bilo, da bo lahko prišlo le tisoč romarjev, dejansko pa naj bi jih bilo po poročanju medijev do 10.000.