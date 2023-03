Muslimani ob sončnem zahodu začenjajo ramazan

Pripadniki muslimanske vere z današnjim sončnim zahodom začenjajo deveti mesec muslimanskega koledarja, ramazan, ki bo trajal 29 dni. V času ramazana se verniki postijo med sončnim vzhodom in sončnim zahodom, s čimer bodo začeli v četrtek. Moto letošnjega ramazana v Islamski skupnosti v RS poudarja pomen družine.

Ramazan je v muslimanski veri mesec posta. Ta je najvišja stopnja pobožnosti ter dokaz iskrenega verovanja brez licemerstva in dvoličnosti. Ob postu se pri vernikih razvije poseben občutek solidarnosti in dobrodelnosti, pojasnjujejo v Islamski skupnosti v RS.

Post v mesecu ramazanu po prepričanju muslimanov ne pomeni samo odrekanja hrani in pijači, ampak predvsem to, da se verniki odrekajo strastem, slabim navadam in dobrinam. »Post nas uči skromnosti in osvobaja občutka egoizma in ošabnosti. Spodbuja nas k predanosti in skesanosti ter tako krepi naše verovanje in prepričanje. Post človeka uči potrpežljivosti, kar je najboljši način za odrekanje slabim navadam, strastem in slabim dejanjem,« navajajo.

Moto letošnjega ramazana v Islamski skupnosti v RS je Družina v ramazanu – ramazan v družini. Islamska skupnost v RS je za čas ramazana pripravila program, ki ga bo izvajala v 18 krajih: v Ljubljani, na Jesenicah, v Kranju, Tržiču, Škofji Loki, Postojni, Sežani, Ajdovščini, Novi Gorici, Kopru, Izoli, Kočevju, Novem mestu, Krškem, Trbovljah, Celju, Velenju in Mariboru.

Mufti Nevzet Porić bo v tem času skupaj s sodelavci obiskoval posamezne muslimanske verske skupnosti ter z verniki, ki jih bo tudi nagovoril, sodeloval na večerjah ob koncu posta.

Ramazan se bo končal s sončnim zahodom v četrtek, 20. aprila. Naslednji dan bo sledil ramazanski bajram, muslimanski praznik, ki ga obeležujejo ob koncu posta in označuje poseben duhovni čas.