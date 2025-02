Na Aljaski našli razbitine strmoglavljenega letala

Ameriške oblasti so sporočile, da so pri mestu Nome na Aljaski našli razbitine letala, ki je v četrtek izginilo z radarjev nad to ameriško zvezno državo. Čeprav še niso našli vseh trupel, reševalci domnevajo, da je v strmoglavljenju letala umrlo vseh 10 ljudi na krovu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriška obalna straža je sporočila, da je odkrila ostanke letala Bering Air približno 55 kilometrov od mesta Nome in med razbitinami našla tri trupla. Ostalih sedem ljudi, ki naj bi bili na krovu, še iščejo.

Prostovoljno gasilsko društvo iz Nome, ki je sodelovalo pri iskanju letala, je na omrežju facebook sporočilo, da po dosedanjih poročilih v nesreči ni preživelih.

Manjše letalo z devetimi potniki in pilotom na krovu je z radarjev izginilo v četrtek, ko je bilo na poti iz kraja Unalakleet v približno 235 kilometrov oddaljeni Nome. Gre za najnovejšega v nizu letalskih incidentov v ZDA v zadnjem času.

30. januarja je v prestolnici Washington potniško letalo v zraku trčilo s helikopterjem ameriške vojske, pri čemer je umrlo vseh 67 ljudi na krovu. Dva dni zatem je na stanovanjsko sosesko v Philadelphii strmoglavilo zdravstveno letalo. Umrlo je sedem ljudi, 19 pa je bilo poškodovanih.