Na alžirskih parlamentarnih volitvah slavila FLN

Volitev se je udeležilo okoli 5,6 milijona od 24 milijonov volilnih upravičencev. FOTO: Ramzi Boudina/Reuters

V Alžiriji je na sobotnih parlamentarnih volitvah slavila dolgoletna vladajoča stranka Nacionalna osvobodilna fronta (FLN), a je osvojila manj sedežev kot na prejšnjih volitvah. Volitve je zaznamovala tudi najnižja volilna udeležba doslej, saj se je na volišča odpravilo le 23 odstotkov upravičencev, je v torek sporočila volilna komisija.Glede na začasne rezultate je FLN osvojil 105 od 407 sedežev, je sporočil vodja volilne komisije Mohamed Chorfi. Stranka bo tako imela predvidoma 50 poslancev manj in bo nadzorovala okoli četrtino parlamenta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Na drugem mestu so neodvisni kandidati, ki so glede na začasne rezultate osvojili 78 sedežev, zmerna islamska stranka Gibanje družbe za mir (MSP) pa je na tretjem mestu s 64 poslanskimi sedeži. Tradicionalni zaveznik FLN Demokratični nacionalni zbor (RND) je osvojil 57 sedežev.Volitev se je udeležilo okoli 5,6 milijona od 24 milijonov volilnih upravičencev, pri tem so oddali več kot milijon neveljavnih glasovnic. Protestno gibanje Hirak je glasovanje namreč bojkotiralo, volitve pa je označilo za pretvezo.Rezultati so za FLN sicer boljši, kot so pričakovali. Stranka je nastala iz dolgoletnega boja Alžirije za osamosvojitev od Francije v letu 1962 in je bila dolgo časa edina stranka do prvih večstrankarskih volitev pred približno 30 leti. Vendar je stranka avtokratazačela slabeti, predvsem odkar je predsednik odstopil s položaja po tednih protestov v začetku leta 2019.