Na beloruski fronti je še vedno napeto

Poveljnik ukrajinske vojaške obveščevalne službe Kirilo Budanov je včeraj zatrdil, da v tem trenutku ni nobene nevarnosti, da bi njegovo državo napadla tudi sosednja Belorusija. To, da na drugi strani meje spet potekajo desetdnevne mobilizacijske vojaške vaje, so seveda opazili tudi v Kijevu, a te niso uperjene proti Ukrajini, je prepričan ukrajinski generalmajor. V zadnjih dneh so iz Belorusije prihajale tudi novice, da so vojaki začeli ob mejah z Ukrajino in članicama EU Litvo in Poljsko kopati obrambne rove, govornik ukrajinskega obrambnega ministrstva Oleksander Motuzjanik pa je danes povedal, da sta glavni nalogi beloruske vojske, ki je ob ukrajinsko mejo pripeljala tudi lesene makete tankov, izvidništvo in krepitev zaščite meje.

Belorusija je že od vsega začetka posredno udeležena v ruski »posebni operaciji«, ki danes poteka že 120. dan. Nove beloruske vojaške vaje ob meji z Ukrajino so ponovno obudile strahove, da se bo Minsk v vojno vmešal tudi aktivno.

Mobilizacijski potencial

»Nelegitimno vodstvo Republike Belorusije še naprej zaostruje razmere zaradi domnevne grožnje iz Ukrajine in razširitve rusko-ukrajinskih spopadov na njihovo ozemlje. Pod pretvezo teh izmišljotin pospešeno povečujejo svojo vojaško moč in utrjujejo belorusko-ukrajinsko mejo,« je danes izjavil ukrajinski general Oleksander Pavljuk, ki poveljuje obrambi prestolnice Kijev. Po njegovih besedah so v Belorusiji povečali število vojaških vaj, osvežili svoj »mobilizacijski potencial« in začeli razvijati sistem teritorialne obrambe.

Nekdanji poveljnik ukrajinskih mirovnih sil na Kosovu je pojasnil, da v Minsku načrtujejo ustanovitev novega, južnega vojaškega okrožja, ki bo svoje delovanje usmerilo proti Ukrajini. A čeprav so beloruske oblasti dopustile, da je ruska vojska svoj napad proti Ukrajini začela tudi z njihovega ozemlja, in tako postale udeleženke konflikta, je po prepričanju ukrajinskega generala v bližnji prihodnosti sodelovanje beloruske vojske v agresiji proti Ukrajini le malo verjetno. »A ni povsem izključeno,« je dodal.

Polkovnik Motuzjanik je že pred dnevi povedal, da je ob ukrajinski meji zbranih kakih sedem beloruskih bataljonov s 3500 do 4000 vojaki. »A zavedati se morate, da je tam tudi ruska vojska. Ne bom povedal, kako številna je, a tam je kar nekaj zaselkov, kjer so nastanjeni,« je dodal. Po njegovih besedah ima Belorusija zdaj okoli 60.000 pripadnikov oboroženih sil, a da jih hoče okrepiti še z 20.000 vojaki, zato zdaj aktivno rekrutira prebivalstvo.

Ker Belorusija Rusiji zagotavlja vso logistiko, ni povsem izključeno, da bo Moskva kmalu spet poslala okrepitve tudi v to zavezniško državo. »A tega trenutno še nismo zaznali,« je dejal Motuzjanik. Takšne razmere silijo poveljstvo ukrajinskih oboroženih sil, da na območju v bližini beloruske meje ohranjajo močno vojaško silo, ki bi bila bolj koristna v Doneški in Luganski regiji, kjer zdaj potekajo dejanski spopadi. »Dobro se zavedamo, da lahko v trenutku, ko naše enote umaknemo s tega območja, začnejo novo ofenzivo. Tega sicer na kratki rok ne gre pričakovati, toda to fronto moramo vseeno ohraniti okrepljeno.«

V Kijevu so na nekdanjo bratsko sovjetsko socialistično republiko jezni, ker je dovolila, da jih je z njihovega ozemlja napadlo okoli 30.000 ruskih vojakov, in ker agresorjem še vedno omogoča, da z beloruskih oporišč vzletajo njihovi lovci in bombniki in da od tam izstreljujejo rakete dolgega dometa. V beloruskih bolnišnicah zdravijo ranjene ruske vojake, Ukrajincem pa gre zelo v nos tudi to, da se agresorji z gorivom oskrbujejo v beloruski rafineriji v obmejnem mestu Mazir (po rusko Mozir). Zato je bilo v Kijevu že nekajkrat slišati pozive, da bi morali – tako kot zdaj ukrajinska vojska napada centre za vojaško oskrbo na ruskem obmejnem ozemlju – udariti tudi po Mazirju, kjer živi več kot 100.000 ljudi.

Danes je beloruska delegacija na Forumu Ovseja na Dunaju Ukrajino obtožila, da stalno krši njen zračni prostor s preleti brezpilotnikov. Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je prejšnji teden ponovil, da njegova država ne bo napadla Ukrajine. »Razen če prekoračijo rdečo črto: prestopijo našo mejo ali napadejo rafinerijo v Mozirju, kakršne nore ideje so celo imeli … Če bodo napadli Mozir, bomo udarili po Kijevu, ne da bi nam bilo treba vkorakati v Ukrajino,« je posvaril Lukašenko.