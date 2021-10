Na čelo HRT bi po zakonu lahko sedel le vojaški veteran

V nadaljevanju preberite:

Sredi julija se je v korupcijsko mrežo pokojnega zagrebškega župana Milana Bandića ujel direktor Hrvaške radiotelevizije (HRT) Kazimir Bačić. Z lisicami na rokah so ga odpeljali v pripor, v katerem bo najmanj do konca oktobra. Zdaj se je zapletlo z iskanjem njegovega naslednika. Na razpis se je prijavilo kar nekaj zainteresiranih, zalomilo pa se je pri odločanju, ali naj pri izbiri upoštevajo tudi odločbe zakona o vojaških veteranih hrvaške domovinske vojne v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.



Na Hrvaškem še vedno velja zakon, po katerem imajo veterani oziroma branilci, pa tudi njihovi sorodniki, prednost pri izbiri. Zato ne presenečajo cinične pripombe, da bi na Hrvaškem vsak natečaj izgubil tudi nekdanji direktor milanske operne hiše Scala, če bi komisija morala odločati med njim in vojaškim veteranom.