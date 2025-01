Na Hrvaškem poziv k še obsežnejšemu bojkotu zaradi visokih cen

V hrvaški potrošniški platformi Halo, inspektore, ki je podprla bojkot trgovin v petek, so danes pozvali potrošnike, naj se ta petek pridružijo še obsežnejšemu bojkotu. Državljane so pozvali, naj se poleg trgovin vzdržijo še vsakršnih drugih nakupov, za teden dni pa naj se pridružijo tudi bojkotu posameznih trgovcev in izdelkov.

»Državljane, potrošnike pozivamo, naj se vzdržijo kakršnihkoli nakupov,« je na današnji novinarski konferenci dejal svetovalec platforme Halo, inspektore Josip Kelemen. »Ne točite goriva, ne kupujte kart, ne potujte in ne nakupujte na spletnih platformah. Tokrat gremo tudi proti drogerijam, ne obiskujte jih,« je dodal.

Sporočilo potrošnikov, ki so vse bolj nezadovoljni z visokimi cenami, je po njegovih besedah namreč treba poslati tudi tistim, ki so delno odgovorni za podražitve in inflacijo. Kot je dejal, so med njimi tudi banke, ki so lani zvišale provizije, ter ponudniki telekomunikacijskih storitev in dostavljavci.

FOTO: Damir Sencar/AFP

Kelemen je pozval, naj se Hrvaška ta petek ustavi tako kot prejšnji petek. »Želimo si, da se sliši glas potrošnikov in je tokrat še glasnejši, saj so nam trgovske verige v soboto pokazale sredinec in dejale, da bodo nadaljevale tako kot doslej,« je poudaril.

Tokratni bojkot bo poleg petkovega splošnega bojkota vključeval tudi bojkot treh trgovskih verig in treh izdelkov za teden dni, začel pa se bo v četrtek.

V Halo, inspektore predlagajo, naj potrošniki od tega dne za en teden bojkotirajo Lidl, Eurospin in DM. Glede izdelkov so pozvali državljane, naj ne kupujejo coca-cole, ustekleničene vode in detergenta.