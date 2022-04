Na Hrvaškem velja pomoč podjetjem pri plačevanju plina

Na Hrvaškem je danes začel veljati ukrep pomoči podjetjem pri plačevanju računov za plin. Ukrep je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem z letno porabo plina do deset gigavatov, podpora pa znaša 0,15 kune (0,02 evra) na porabljeno kilovatno uro plina. Skupna vrednost ukrepa je 600 milijonov kun (79,21 milijona evrov).

Program je hrvaško ministrstvo za gospodarstvo pripravilo v sodelovanju s hrvaško agencijo za malo gospodarstvo in investicije HAMAG - BICRO, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Podjetniki se za to podporo lahko prijavijo od danes dalje, razpis pa bo odprt do 31. marca prihodnje leto. Pomoč bodo dobivali od tistega meseca, v katerem bodo zaprosili zanjo, pa do konca veljavnosti ukrepa.

Celoten postopek pridobitve pomoči poteka prek spleta, ministrstvo pa bo subvencionirani prispevek plačalo neposredno ponudniku plina. Skupna vrednost tega vladnega ukrepa, ki je del paketa ukrepov za blažitev rasti cen energentov, je 600 milijonov kun (79,21 milijona evrov).