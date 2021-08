Na Hrvaškem več kot milijon turistov, Slovenci drugi najštevilčnejši

Na Hrvaškem je trenutno 1,055 milijona turistov, od tega 886.000 tujih in 169.000 domačih. Slovencev je 125.000, s čimer so za Nemci drugi najštevilčnejši med tujimi gosti, je danes objavilo hrvaško ministrstvo za turizem in šport. Med tujimi turisti je največ nemških, 257.000. Sledijo slovenski (125.000), poljski (81.000) in avstrijski (68.000) gostje.



Največ turistov je nastanjenih v Istri (271.000), primorsko-goranski (180.000) in splitsko-dalmatinski županiji (170.000).

V prvem tednu avgusta so imeli na Hrvaškem 981.000 prihodov turistov in 7,4 milijona nočitev, kar je 78 odstotkov prihodov in 91 odstotkov nočitev, zabeleženih v prvem tednu avgusta 2019.



Od začetka leta so na Hrvaškem zabeležili 7,4 milijona prihodov in 44,5 milijona nočitev turistov, kar je 58 odstotkov prihodov in 68 odstotkov nočitev, zabeleženih v enakem obdobju leta 2019.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: