Na morju vsak dan umre šest ljudi

Statistika prihodov prebežnikov v Evropo je velikokrat uporabljena za upravičevanje nadzora nad priseljevanjem, medtem ko dokumentiranje števila ljudi, ki so na poti umrli, razkriva, kako migrantske politike negativno vplivajo na življenje prebežnikov. Tako je bilo razumeti Heleno Maleno, ustanoviteljico nevladne organizacije Caminando Fronteras, v kateri se zaradi pomanjkanja uradnih informacij sistematično ukvarjajo z iskanjem sledi za izginulimi begunci in migranti. V danes objavljenem poročilu so zapisali, da je v zadnjih petih letih morje v povprečju na dan pogoltnilo šest pribežnikov, ki so poskusili doseči špansko obalo.