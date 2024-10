Na Pelješkem mostu dve leti po odprtju že prve razpoke

Na stebrih Peljškega mostu na Hrvaškem, odprtem pred dobrima dvema letoma, so se pojavile površinske razpoke, ki jih podjetje Hrvatske ceste kot upravitelj mosta spremlja že nekaj časa. Strokovnjaki so po analizi razpok ugotovili, da ne ogrožajo varnosti mosta, vendar pa vseeno povzročajo zaskrbljenost, pišejo hrvaški mediji.

Strokovnjaki so za hrvaški časnik Jutarnji list ta teden ocenili, da ne gre za konstrukcijske poškodbe stebrov, ki bi lahko ogrozile varno uporabo mostu, in da te spremembe zaenkrat ne vplivajo na armaturo.

Mikrorazpoke, kakršne so se pojavile na Pelješkem mostu, so po njihovih ocenah običajen pojav na betonskih površinah. Povzročajo jih temperaturne spremembe in naprezanja, pojavljajo pa se na betonih visoke trdnosti, ki so prekriti s premazi za zaščito armature v primeru vdoru soli.

Jutarnji list še piše, da nadzorne službe Hrvatskih cest že nekaj časa nadzirajo pojav mikrorazpok na mostu oz. to, ali se širijo. O tem so po pisanju časnika seznanile tudi projektanta in nadzornika.

Glavni projektant mostu je bil slovenski inženir Marjan Pipenbaher, gradbena dela pa je izvedla kitajska družba China Road and Bridge Corporation.

Desetletna garancija

Če bo potrebna intervencija, bo popravek izvedel izvajalec del, ki je za most izdal desetletno garancijo.

Hrvaške ceste so kot upravljavec mostu odgovorne za redne preglede na mostu. Izvajajo jih vsak dan, opravljajo pa tudi letni in glavni pregled, ki poteka na dve leti. Na podlagi rezultatov nato od izvajalcev lahko zahtevajo odpravo morebitnih pomanjkljivosti.

Pelješki most so uradno odprli julija 2022. Dolg je 2,4 kilometra in zagotavlja cestno povezavo skrajnega juga Hrvaške s preostalim delom države in tako zaobide ozek pas ozemlja, kjer ima Bosna in Hercegovina dostop do Jadranskega morja. Most je občutno skrajšal pot na jug Hrvaške, do Pelješca na primer tudi do ene ure.

Celoten projekt gradnje mostu in 30 kilometrov vpadnic s kopenske in pelješke strani je bil vreden nekaj več kot 525 milijonov evrov. K temu je Evropska unija prispevala 357 milijonov evrov.

Med gradnjo mostu je izzive med drugim predstavljal močan veter, strokovnjaki pa so pred njegovim odprtjem zatrdili, da je varen tudi ob sunkih vetra do 250 kilometrov na uro.