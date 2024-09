Na Poljskem obtožili tri Beloruse zaradi prisilnega pristanka letala v Minsku

Poljske oblasti so v petek vložile obtožbe zoper tri beloruske uradnike zaradi prisilnega pristanka letala družbe Ryanair v Minsku leta 2021 z beloruskim opozicijskim blogerjem na krovu. Trojica je obtožena prevzema nadzora nad letalom, prisilnega pristanka in odvzema prostosti več osebam, je sporočilo tožilstvo v Varšavi. Ker se trojica ne nahaja na Poljskem, nameravajo oblasti po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zahtevati mednarodne naloge za njihovo aretacijo.

Obtoženi so nekdanji direktor beloruske uprave za kontrolo zračnega prometa, vodja centra za nadzor letenja v Minsku in vodja beloruske obveščevalne službe.

»Med preiskavo so bili zavarovani posnetki pogovorov iz pilotske kabine letala, vključno s snemalno napravo in tehničnimi podatki o letu iz tako imenovane 'črne skrinjice',« je navedlo tožilstvo. Preiskave se je lotilo, ker je bilo letalo registrirano na Poljskem.

Preiskava naj bi pokazala, da so osumljenci posredovali lažne podatke o domnevni eksplozivni napravi na letalu in tako prisilili pilote k zasilnemu pristanku, pri tem pa so odvzeli prostost 132 potnikom, medtem ko je bil njihov glavni cilj aretacija blogerja Romana Protaseviča.

Beloruske oblasti so maja leta 2021 zaradi domnevne grožnje z bombo prisilile letalo družbe Ryanair na letu iz Aten v Vilno, da je pristalo v Minsku. Ob tem so aretirale novinarja in protivladnega aktivista Romana Protaseviča in njegovo partnerko Sofio Sapega, ki sta bila na krovu letala.

Protaseviča so v Belorusiji obsodili na osem let zapora zaradi organiziranja množičnih nemirov, pozivanja k sankcijam proti Belorusiji in vodenja ekstremistične skupine. Lani so ga sicer presenetljivo izpustili iz zapora, tudi njegova partnerka je bila pomiloščena.

Protivladni aktivist je bil v preteklosti glavni urednik kanala Nexta na Telegramu, ključnega beloruskega opozicijskega medija, ki je pomagal mobilizirati protestnike na zgodovinskih shodih proti sporni ponovni izvolitvi predsednika Aleksandra Lukašenka leta 2020.