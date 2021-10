V soboto potrdili 489 okužb, delež pozitivnih 23,9-odstoten

09.40 V soboto potrdili 489 okužb

V Italiji bodo prihodnji teden začeli veljati novi ukrepi. Covidno potrdilo, ki dokazuje, da je bila oseba ali cepljena proti covidu-19 ali je to bolezen prebolela ali pa ima negativni test na novi koronavirus, bo v Italiji od petka obvezno tako v javnem kot zasebnem sektorju. FOTO: Tiziana Fabi/AFP

Ob 2048 PCR testih so včeraj potrdili 489 novih okužb, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Delež pozitivnih je 23,9-odstoten. Poleg tega so opravili še 13.003 hitrih antigenskih testov. Trenutno je v državi 11.762 aktivnih primerov okužbe, 14-dnevna incidenca znaša 555, sedemdnevno povprečje pa 794.V Rimu se je v soboto več tisoč ljudi zbralo na protestih proti za petek predvideni razširitvi obveznosti covidnega potrdila na vse uslužbence v javnem in zasebnem sektorju. Ponekod so izbruhnili hudi izgredi in policija je uporabila tako solzivec kot vodne topove. Glede na ocene oblasti se je v italijanski prestolnici na osrednjem trgu Piazza del Popolo zbralo okrog 10.000 ljudi. Organizatorji protestnega shoda število ljudi na ulicah ocenjujejo na najmanj 300.000, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.Shod, na katerem naj bi bili tudi pripadniki skrajno desnih skupin, je bil sicer dovoljen, a se je več sto ljudi ločilo od glavne skupine in se med drugim podalo proti parlamentu. Policija jih je poskušala ustaviti, pri čemer je prišlo do spopadov. Protestniki so poskušali predreti barikade in metali različne predmete in petarde. Policija se je odzvala z uporabo gumijevk, solzivca in vodnih topov. Več ljudi je bilo pridržanih, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Med drugim so protestniki v zgodnjih večernih urah tudi vdrli v prostore sindikata CGIL. Glede na posnetke s prizorišča so varnostnike in policijo napadli s palicami in drogovi, nato pa izsilili vstop v poslopje. Italijanski premierje nasilje obsodil in poudaril, da so sindikati garant demokracije in delavskih pravic ter da je treba vsakršen poskus ustrahovanja odločno sankcionirati.