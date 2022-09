Na Tasmaniji nasedlo 230 kitov, približno polovica jih je poginilo

Na avstralski Tasmaniji je nasedla jata okoli 230 kitov, pri čemer oblasti navajajo, da jih je približno polovica že poginilo. Na prizorišče so prispeli reševalci, vendar bo reševanje zaradi plitvega zaliva težavno. Oblasti pričakujejo, da bo čez noč poginilo še več kitov.

»V bližini pristanišča Macquarie Harbour na zahodni obali otoka je nasedla jata približno 230 kitov,« so sporočili z oddelka za naravne vire in okolje Tasmanije in pri tem dodali, da jih je za zdaj okoli polovica še živih.

Na prizorišče so že poslali reševalce z opremo za reševanje kitov, vendar bo operacija zaradi plitvega zaliva težavna. Oblasti pričakujejo, da bo čez noč poginilo še več kitov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nasedanje kitov na Tasmaniji ni redkost. Strokovnjaki že dlje časa opozarjajo, da je otok »vroča točka« za takšne dogodke. FOTO: AFP

Kiti, ki so nasedli v pristanišču, so domnevno mrke pliskavke. Ti zelo družabni sesalci so znani po tem, da nasedajo v skupinah, saj potujejo v velikih, tesno povezanih skupnostih, ki so odvisne od stalne komunikacije.

Nasedanje se pogosto zgodi, ko stari, bolni ali ranjeni kiti priplavajo na obalo, drugi člani skupnosti pa jim sledijo in se poskušajo odzvati na njihov klic na pomoč. Prav tako strokovnjaki menijo, da bi bile razlog lahko tudi rahlo nagnjene plaže, kakršne so na Tasmaniji, saj lahko te zmedejo komunikacijo kitov, ki nato mislijo, da plavajo v odprtih vodah.

FOTO: Sarah Baldock/Reuters

Podoben incident se je na Tasmaniji zgodil tudi v torek, ko so domačini na otoku King Island odkrili trupla 14 kitov glavačev. Septembra 2020 pa je v bližini pristanišča Macquarie Harbour v najhujšem množičnem nasedanju v Avstraliji poginilo več kot 380 mrkih pliskavk.

