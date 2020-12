Na Trgu sv. Petra zažarelo slovensko božično drevo

Jaslice iz keramike

Slovenija je Vatikanu prvič poklonila drevo leta 1996. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Smreko krasijo slovenski okraski

Slovenski zunanji ministerje v Vatikanu, kjer je danes potekal slovenski dan, izjavil, da je slovensko božično drevo v središču krščanstva sporočilo miru. Drevo je po Logarjevih besedah tudi zahvala za podporo, ki jo je Vatikan pred tridesetimi leti izkazal Sloveniji pri osamosvajanju.Slovensko delegacijo, v kateri so bili poleg Logarja med drugim še minister za kmetijstvo, kardinal, nadškof, veleposlanik pri Svetem sedežuin veleposlanik v Rimu, je dopoldne sprejelpotekala je tudi maša za domovino.Zunanji minister Anže Logar se je sešel s tajnikom Svetega sedeža za odnose z državami, nadškofom. Z njim se je pogovarjal o izzivih, povezanih s pandemijo covida-19, humanitarnih razmerah po svetu in v soseščini, aktivnostih Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja, prihodnosti Evropske unije in predsedovanju Slovenije Svetu EU v prvi polovici prihodnjega leta.Mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl je poudaril, da letošnje drevo prihaja z območja, ki je namočeno s krvjo mučencev po drugi svetovni vojni. Kljub temu je to drevo po njegovih besedah znamenje Božje ljubezni, ki je zelena, večna.»Slovenija je poklonila veličastno smreko, izbrano v kočevskih gozdovih,«je poudaril papež po poročanju Vatican News. Papež je pozdravil tudi delegaciji iz italijanske škofije Teramo-Atri, ki je letos podarila jaslice iz keramike.Papež je še dejal, da so tako božično drevo kot jaslice letos bolj kot kadarkoli prej znamenje upanja za prebivalce Rima in romarje, ki jih bodo lahko prišli občudovat. »Drevo in jaslice pomagajo ustvariti božično vzdušje, ki spodbuja z vero živeti skrivnost Odrešenikovega rojstva,«je poudaril.Ob začetku avdience je svetega očeta nagovoril mariborski nadškof metropolit Cvikl. Prenesel mu je pozdrave slovenskih škofov, slovenske vlade in predvsem slovenskih vernikov ter vseh ljudi dobre volje. Spomnil je, da je Slovenija Vatikanu prvič poklonila božično drevo leta 1996. Letos ga podarja drugič, in sicer ob 30-letnici samostojnosti in neodvisnosti države.Slovensko smreko krasijo okraski, izdelani v Sloveniji. Slovenija je v Vatikan poleg smreke za trg pred baziliko poslala še 42 manjših smrek in belih jelk, ki krasijo zunanje površine mesta in vatikanske urade. Slovenija je poskrbela tudi za okrasitev božičnih dreves, okrasje zanje je delalo štiristo prostovoljcev.Prižig luči v Vatikanu je kot običajno spremljala kulturna prireditev, ki pa so jo zaradi pandemije covida-19 letos posneli vnaprej in predvajali na velikih platnih na Trgu svetega Petra. Pripravili so jo na Televiziji Slovenija, na njej pa so med drugim predstavili slovenske znamenitosti. Nastopili so številni slovenski umetniki, med njimi pevec, harmonikarin pevka, operna pevkater pevec, v cerkvi na Brezjah pa so posneli pritrkovalce, ki so slovenska posebnost.