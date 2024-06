Na zahodu Mehike umorili tamkajšnjo županjo

Županja zahodnega mehiškega mesta Cotija Yolanda Sanchez Figueroa je umrla v ponedeljek, potem ko so nanjo streljali na cesti, so sporočile regionalne oblasti. Umor se je zgodil dan po izvolitvi nove predsednice Claudie Sheinbaum in po koncu volilne kampanje, ki jo je tudi sicer zaznamovalo nasilje nad politiki.

Oblasti niso podale podrobnosti glede umora, le da so uvedli preiskavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Županja, ki so jo izvolili leta 2021, je bila v preteklosti že tarča nasilja. Lani septembra so jo ugrabili, ko je zapuščala nakupovalno središče. Našli so jo živo tri dni kasneje. Ugrabili so jo domnevno pripadniki kartela Jalisco Nueva Generación, domnevno zaradi njenega nasprotovanja, da so prevzeli nadzor nad mestno policijo.

Zvezna država Michoacan, kjer je tudi mesto Cotija, velja za turistično destinacijo, obenem pa je to ena zveznih držav Mehike, ki se spopada z največ nasilja, še poroča AFP.

Najobsežnejše volitve v zgodovini države

Mehiški volivci so poleg predsednice v nedeljo izbirali tudi številne kongresnike, guvernerje, župane in svetnike. Šlo je za najobsežnejše volitve v zgodovini države.

Predvolilno obdobje je zaznamovalo nasilje. Od uradnega začetka kampanje 4. septembra lani do volitev je bilo ubitih 34 kandidatov.