Najbogatejši Američani naj plačajo pošten delež

V nadaljevanju preberite:

Stotinka odstotka ameriškega prebivalstva, ki poseduje več kot sto milijonov dolarjev, naj bi z najmanj 20-odstotno obdavčitvijo dela in premoženja poskrbela za veliko zmanjšanje primanjkljaja, polovico od tako načrtovanega novega davčnega priliva naj bi prispevalo 700 ameriških milijarderjev. »Sem kapitalist,« je izjavil demokratski predsednik Biden. »Če zaslužiš milijardo dolarjev, plačaj pošten delež. Gasilec in učitelj plačujeta več kot dvakratno – dvakratno! – davčno stopnjo od milijarderjev.«

V absolutnih številkah najbogatejši Američani že zdaj plačujejo levji delež davčne bere, Francija, Nemčija, Švedska in nekatere druge države so že opustile njihovo tako široko obdavčenje, kot ga je zdaj predlagal Biden. Doslej so tudi v ZDA plačevali takšne davke na dobičke šele po prodaji nepremičnin in drugega premoženja, v zgodovini pa so premožni v primerih velikega davčnega privijanja glasovali z nogami. Za rešitev prvega problema si demokratska finančna ministrica Janet Yellen prizadeva z mednarodno najnižjo davčno stopnjo, reševanje drugega je nakazalo sto svetovnih milijonarjev in milijarderjev, ki so v odprtem pismu davoškemu Svetovnemu gospodarskemu forumu izrazili pripravljenost na višje davke.