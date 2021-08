»Najprej Amerika« Joeja Bidna v Afganistanu

V nadaljevanju preberite:

Ves svet osupel opazuje kaotičen umik ameriške vojske iz Afganistana. Ob 20. obletnici terorističnih napadov na New York in Washington, v katerih je bilo skoraj 3000 žrtev, se mnogi bojijo okrepitve teroristov. Kakšna presenečenja mednarodni ureditvi po drugi svetovni in hladni vojni še prinašata zunanja in notranja politika demokratskega ­predsednika Joeja Bidna?