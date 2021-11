Najprej zlata knjiga, nato milijarda za nakup letal

V nadaljevanju preberite:

Jutri, ko bo francoski predsednik prispel na Hrvaško, je pomemben dan za diplomacijo naše južne sosede. Hrvaška in Francija še pred nekaj leti nista bili v dobrih odnosih. Predvsem v devetdesetih letih, ko je takratni francoski predsednik François Mitterrand odkrito podpiral srbsko stran v moriji na Balkanu, pozneje pa sta tako Jacques Chirac kot premier Alain Juppé vodila politike, ki so bile »enkrat take, drugič drugačne, nikoli pa preveč na strani Hrvaške«. Zdaj se diplomatske strani obračajo, še posebej, ker Hrvaška kupuje francoska letala, pa tudi, ker se želi diplomatsko izkazati pred Francijo, preden bo prihodnje leto predsedovala svetu EU.