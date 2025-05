Najprestižnejša nagrada za poročanje o smrtih nosečnic v ZDA

Sinoči so v ZDA objavili letošnje dobitnike Pulitzerjevih nagrad za novinarske dosežke. Najprestižnejša nagrada za javno poročanje je drugo leto zapored pripadla novinarski organizaciji ProPublica, tokrat za poročanje o smrtih nosečnic v zveznih državah, kjer so prepovedali splav. Nepridobitna medijska organizacija je že lani to nagrado dobila za prispevke o bogatih darilih za nekatere konservativne ameriške vrhovne sodnike.

Največ nagrad, ki jih podeljuje Univerza Columbia, je sicer prejel časnik New York Times. Odbor za podeljevanje novinarskih nagrad mu je podelil priznanja za lokalno poročanje, pojasnjevalno poročanje, mednarodno poročanje in fotografijo udarnih novic.

Azam Ahmed, Christina Goldbaum in Matthieu Aikins so prejeli Pulitzerjevo nagrado za pojasnjevalno poročanje. FOTO: Hiroko Maisuke/Reuters

Pulitzerjevo nagrado za pojasnjevalno poročanje je dobil za prispevke o neuspehih ameriške politike v Afganistanu, za mednarodno poročanje pa za članke o vojni v Sudanu. S časopisom Baltimore Banner si je newyorški časnik razdelil lokalnega pulitzerja za poročanje o krizi, povezani z razširjenostjo mamila fentanil v Baltimoru. Za poročanje o fentanilu je nagrada pripadla tudi tiskovni agenciji Reuters. Časnik Wall Street Journal pa je bil nagrajen za nacionalno poročanje za niz člankov o milijarderju Elonu Musku.

Pulitzerjevo nagrado za komentar je dobil Mosab Abu Toha pri reviji New Yorker za komentarje o vojni v Gazi, revija pa je dobila pulitzerja tudi v kategoriji podkastov za dokumentarno serijo o ameriškem ubijanju iraških civilistov in za fotografije v prispevkih o sirskem zaporu.

Abu Toha je za prvenec Kar lahko najdeš skrito v mojem ušesu (2022) prejel nagrade Palestine Book Award in American Book Award. Letos je izšla njegova druga pesniška zbirka Forest of Noise (Gozd hrupa). Iz Gaze je pisal za več tujih časopisov, med drugim kolumne za New Yorker.

Pulitzerjeve nagrade podeljujejo od leta 1917, nagrajenci v vsaki od skupno 15 novinarskih in osmih umetniških kategorij pa so prejeli po 15.000 dolarjev, z izjemo ProPublice, ki je dobila zlato medaljo.

Uveljavljeni ameriški mediji se v časih drugega mandata Donalda Trumpa soočajo s pritiski z vrha vlade, ki jih redno napada in žali. Poleg tega je Trump prejšnji teden podpisal izvršni ukaz za ustavitev proračunskega financiranja ameriških javnih medijev.