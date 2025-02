Po prepovedi splava v ZDA zrasla smrtnost novorojenčkov

Raziskava, ki jo je v četrtek objavila zdravstvena revija JAMA, je odkrila povezavo med prepovedjo splava v Združenih državah Amerike in povišano smrtnostjo novorojenčkov. Največji porast so opazili pri temnopoltih novorojenčkih in tistih, ki prihajajo iz socialno šibkejšega okolja.

Študija je raziskala smrtnost novorojenčkov v 14 zveznih državah, ki so uzakonile popolno prepoved splava ali prepovedale splav po šestemu tednu nosečnosti. Primerjala jih je s podatki o smrtnosti novorojenčkov v teh državah pred prepovedjo splava z zveznimi državami, kjer prepovedi ni.

Raziskava vključuje podatke celotnega števila živorojenih otrok in smrti novorojenčkov v vseh 50 zveznih državah ter Zveznega okrožja Kolumbija med letoma 2012 in 2023. Pri študiji so bili še posebej pozorni na morebitne povezave z raso in etničnostjo novorojenčkov ter časom in vzrokom smrti.

Glede na rezultate študije se je smrtnost najbolj povečala pri temnopoltih novorojenčkih. FOTO: Ho/AFP

Rezultati kažejo, da se je smrtnost novorojenčkov v 14 zveznih državah, ki so sprejele zakon popolne prepovedi splava ali prepovedi splava po šestemu tednu nosečnosti, povečala za 5,6 odstotka. Smrtnost novorojenčkov v povezavi s prepovedjo splava je glede na študijo štirikrat višja, kot so sprva ocenili, namreč potrdili so 500 smrti več kot pričakovano na 22.000 dodatnih rojstev (kar je 24 smrti na tisoč rojstev).

Največje tveganje smrtnosti med socialno šibkejšimi

V ločeni študiji je ista ekipa raziskovalcev preiskovala morebitno povezavo med prepovedjo splava in plodnostjo. Ugotovili so, da se je na vsakih tisoč žensk v plodni starosti rodilo 1,01 otroka, kar pomeni povečanje rojstev za 1,7 odstotka. Največji porast so opazili pri rasnih manjšinah, tistih brez terciarne izobrazbe, prejemnicah socialne pomoči, neporočenih posameznicah, mlajših posameznicah in tistih, ki prebivajo v zveznih državah na jugu ZDA.

Protestnice v Georgii septembra 2024, ki se borijo za pravico do splava, po smrti Amber Nicole in Candi Miller, ki sta umrli za posledicami tveganih nosečnosti. FOTO: Elijah Nouvelage/ Reuters

»Rezultati nakazujejo, da se dodatna rojstva nesorazmerno pojavljajo pri populaciji z večjim tveganjem smrtnosti novorojenčkov in ostalih negativnih izidih nosečnosti,« je za CNN dejala Suzanne Bell, docentka na Univerzi Johns Hopkins in soavtorica raziskave.

Študija prav tako razkriva, da je delež novorojenčkov, ki so umrli zaradi prirojenih motenj, močno porasel v zveznih državah s prepovedjo splava, kar nakazuje tudi na nesorazmeren porast števila žensk, ki donosijo zarodke s prirojenimi motnjami.

Največji poskok v smrtnosti novorojenčkov v marginalnih skupnostih so opazili med temnopoltimi, kjer se je smrtnost povečala za 11 odstotkov – to je dvakrat višje od povprečja. Število nosečnic, ki so pri porodu umrle, se je med letoma 2022 in 2023 povečalo le med temnopoltimi ženskami, je zapisano v nedavnem poročilu ameriškega Centra za nadzor nad boleznimi (CDC).

V sodnem primeru Dobbs proti Jackson Women’s Health Organization iz leta 2022 je zvezna država Misisipi zatrdila, da se družba ne zanaša na pravico do splava, zatorej te pravice ne potrebuje in njen odvzem ne bo povzročil opaznih posledic. Rezultati številnih raziskav pa vendarle kažejo, da je prepoved splava povzročila tako porast v smrtnosti novorojenčkov kot smrtnost žensk pri porodu.