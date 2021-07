Največ nasilja je nad Romi in pripadniki LGBTI

V nadaljevanju preberite:

Milijoni prebivalcev EU so vsak dan žrtve sovražno motiviranega­ nasilja ali nadlegovanja zaradi etničnega porekla, priseljenskih korenin, barve kože, veroizpovedi, spola, spolne usmerjenosti ali invalidnosti. Vendar številni ne prijavijo napadov zaradi ovir, ki jim preprečujejo zaščito in iskanje pravice, zapletenosti postopkov prijave ali nezaupanja v policijo. Države bi morale narediti več za spodbujanje prijav zločinov iz sovraštva in zagotoviti, da žrtve dobijo podporo, zaščito in možnost, da dosežejo pravico, piše v poročilu evropske agencije za temeljne pravice (FRA).