Najvišji vulkan na Javi znova izbruhnil

Na vzhodu indonezijskega otoka Java je znova izbruhnil vulkan Semeru, poroča tiskovna agencija Reuters. Do erupcije je prišlo ob 17. uri po lokalnem času, steber pepela in dima se je dvignil 5,6 kilometrov visoko.Državna agencija za nesreče podrobnosti erupcije še ni objavila. Vulkan sicer velja tudi za najvišjo goro na Javi, ki je sicer najbolj naseljen indonezijski otok. Od tod tudi drugo ime za vulkan Mahameru, kar izhaja iz sanskrta in pomeni Visoka gora. Višina vulkana znaša 3676 metrov.Indonezijska agencija za nesreče je lokalno prebivalstvo v vaseh, ki so blizu vulkana, opozorila, naj bo pozorno, a se oblast za evakuacijo ni odločila. Tudi drugi indonezijski vulkani, kot sta vulkan Merapi na otoku Java in Sinabung na Sumatri, so nedavno kazali znake aktivnosti.Kot je znano, se Indonezija, ki jo sestavlja arhipelag okoli 250 otokov, nahaja ob pacifiškem »ognjenem obroču« ob stiku tektonskih plošč. Erupcije vulkanov in potresi so na njenem območju pogosti, seizmologi v državi spremljajo več kot 120 aktivnih vulkanov.